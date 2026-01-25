Initiation gratuite au Tango argentin Salle des fêtes de la Halle aux grains La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

Initiation gratuite au Tango argentin

Salle des fêtes de la Halle aux grains 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’association charitoise Amigos Tangos vous propose une heure d’initiation gratuite au tango argentin le 28 juin prochain, de 14h à 15h. Celle-ci vous sera dispensée par le maestro Diego Ocampo et notre professeure Carmen Medina.

Faites-vous plaisir ! Venez essayer !

Le Tango est une danse merveilleuse à la portée de toutes et tous !

(Inscription par SMS ou e-mail) .

Salle des fêtes de la Halle aux grains 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 69 70 99 amigos.tangos.lacharitesurloire@gmail.com

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English : Initiation gratuite au Tango argentin

L’événement Initiation gratuite au Tango argentin La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-21 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges