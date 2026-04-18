Visite Multisensorielle et Décalée Office de Tourisme La Charité-sur-Loire
Visite Multisensorielle et Décalée Office de Tourisme La Charité-sur-Loire mardi 7 juillet 2026.
La Charité-sur-Loire
Visite Multisensorielle et Décalée
Office de Tourisme 5, place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 05:00:00
fin : 2026-07-07 23:59:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-25
Plongez dans une expérience hors du commun où tous vos sens sont en éveil… et parfois même déroutés.
Cette visite multisensorielle vous invite à découvrir le lieu autrement non pas seulement avec les yeux, mais aussi avec les oreilles, le nez, les mains… et l’imagination.
Au fil du parcours, laissez-vous surprendre, ici, l’histoire se chuchote, se touche, se respire et parfois se devine.
Guidés (ou volontairement un peu égarés), vous vivrez une déambulation ludique et immersive, ponctuée d’anecdotes surprenantes, de clins d’œil humoristiques et de moments interactifs. Chaque étape devient une petite aventure sensorielle, où le sérieux côtoie le fantasque.
Une visite idéale pour les curieux, les rêveurs et ceux qui aiment sortir des sentiers battus… et voir le monde autrement. .
Office de Tourisme 5, place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 15 06 contact@lacharitesurloire-tourisme.com
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L’événement Visite Multisensorielle et Décalée La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-18 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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