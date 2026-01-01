Atelier découverte adulte de la fève au chocolat L’Officine du Cacao La Charité-sur-Loire
Atelier découverte adulte de la fève au chocolat
L’Officine du Cacao 53 Grande Rue La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 70 – 70 – EUR
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-02-15 16:30:00
2026-01-25 2026-02-15
Venez déguster, fabriquer vous-même et emporter votre production de Napolitains chocolats
Inscrivez-vous en boutique, par message privé ou par mail sur contact@lofficineducacao.fr
Tarifs 40 € par personne 70 € pour un adulte et un ado (à partir de 11 ans) .
L’Officine du Cacao 53 Grande Rue La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 95 10 contact@lofficineducacao.fr
