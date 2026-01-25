Fête des Semis La Charité-sur-Loire
Fête des Semis La Charité-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
La Charité-sur-Loire
Fête des Semis
Potager de La Courge à Seau La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
?? ?? La Fête des Semis ? Saison5 ???
??? Samedi 13 juin | 14h-2h
?? La Fête des Semis , le festival musical, familial et festif de La Courge à Seau, c’est SAMEDI 13 JUIN 2026, de 14h00 à 2h00 ??
??Venez fêter le début des beaux jours au sein de votre potager !
• Découverte et entretien du potager participatif
• Jeux pour petits et grands
• Balade ornithologique avec la LPO dans le parc du Château Saint Maurice
• Concerts et DJ Sets
• Restauration et Buvette
?? Les Concerts, dès 18h30
?? 18h30: 64couette
? Rap Inconscient Electro comptine ?
?? 20h30: Three Chords And The Truth
?? Punk Rock ??
??22h30: Noir Noir Noir
? Chanson paranoïaque ?
??00h-02h: BassFusion
? Selecta Dub ?
Tous les détails de l’événement ici billetterie.lacourgeaseau.org .
Potager de La Courge à Seau La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lacourgeaseau.org
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English : Fête des Semis
L’événement Fête des Semis La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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