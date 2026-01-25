La Charité-sur-Loire

Fête des Semis

Potager de La Courge à Seau La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

?? ?? La Fête des Semis ? Saison5 ???

??? Samedi 13 juin | 14h-2h

?? La Fête des Semis , le festival musical, familial et festif de La Courge à Seau, c’est SAMEDI 13 JUIN 2026, de 14h00 à 2h00 ??

??Venez fêter le début des beaux jours au sein de votre potager !

• Découverte et entretien du potager participatif

• Jeux pour petits et grands

• Balade ornithologique avec la LPO dans le parc du Château Saint Maurice

• Concerts et DJ Sets

• Restauration et Buvette

?? Les Concerts, dès 18h30

?? 18h30: 64couette

? Rap Inconscient Electro comptine ?

?? 20h30: Three Chords And The Truth

?? Punk Rock ??

??22h30: Noir Noir Noir

? Chanson paranoïaque ?

??00h-02h: BassFusion

? Selecta Dub ?

Tous les détails de l’événement ici billetterie.lacourgeaseau.org .

Potager de La Courge à Seau La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lacourgeaseau.org

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English : Fête des Semis

L’événement Fête des Semis La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges