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Fête des Semis La Charité-sur-Loire

Fête des Semis La Charité-sur-Loire

Fête des Semis La Charité-sur-Loire samedi 13 juin 2026.

Adresse : Potager de La Courge à Seau

Ville : 58400 La Charité-sur-Loire

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Charité-sur-Loire

Fête des Semis

Potager de La Courge à Seau La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

?? ?? La Fête des Semis ? Saison5 ???
??? Samedi 13 juin | 14h-2h

?? La Fête des Semis , le festival musical, familial et festif de La Courge à Seau, c’est SAMEDI 13 JUIN 2026, de 14h00 à 2h00 ??

??Venez fêter le début des beaux jours au sein de votre potager !

• Découverte et entretien du potager participatif
• Jeux pour petits et grands
• Balade ornithologique avec la LPO dans le parc du Château Saint Maurice
• Concerts et DJ Sets
• Restauration et Buvette

?? Les Concerts, dès 18h30

?? 18h30: 64couette
? Rap Inconscient Electro comptine ?

?? 20h30: Three Chords And The Truth
?? Punk Rock ??

??22h30: Noir Noir Noir
? Chanson paranoïaque ?

??00h-02h: BassFusion
? Selecta Dub ?

Tous les détails de l’événement ici billetterie.lacourgeaseau.org   .

Potager de La Courge à Seau La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@lacourgeaseau.org

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English : Fête des Semis

L’événement Fête des Semis La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges

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