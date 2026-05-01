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Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre Salle des Fêtes (Halle aux Grains) La Charité-sur-Loire

Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre Salle des Fêtes (Halle aux Grains) La Charité-sur-Loire jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes (Halle aux Grains)

Adresse : Rue Sainte-Anne

Ville : 58400 La Charité-sur-Loire

Département : Nièvre

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Charité-sur-Loire

Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre

Salle des Fêtes (Halle aux Grains) Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Rencontre-débat  Coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre  présentée par Christian Rey professeur d’histoire ; la conférence s’accompagnera d’un débat et la soirée s’achèvera par un pot de l’amitié   .

Salle des Fêtes (Halle aux Grains) Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 40 11 14  lesamisdelagoualante@mailo.fr

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English : Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre

L’événement Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-30 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges

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