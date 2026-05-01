Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre Salle des Fêtes (Halle aux Grains) La Charité-sur-Loire
Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre Salle des Fêtes (Halle aux Grains) La Charité-sur-Loire jeudi 28 mai 2026.
La Charité-sur-Loire
Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre
Salle des Fêtes (Halle aux Grains) Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Rencontre-débat Coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre présentée par Christian Rey professeur d’histoire ; la conférence s’accompagnera d’un débat et la soirée s’achèvera par un pot de l’amitié .
Salle des Fêtes (Halle aux Grains) Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 40 11 14 lesamisdelagoualante@mailo.fr
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English : Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre
L’événement Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-30 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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