Stage Les blancs en peinture Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
2026-07-08
Exploration des possibilités picturales infinies des blancs.
L’utilisation du blanc ne se limite pas à pâlir les couleurs.
Blanc opaque, transparent, coloré, nuancé, éteint ou lumineux, dominant ou sous-jacent.
Toutes les utilisations et toutes les couleurs du blanc seront explorées et expérimentées durant cette journée.
Après une matinée d’expérimentation, vous travaillerez les nuances du blanc à partir d’un sujet au choix (figuratif ou abstrait)
– photo que vous apportez
– composition d’objets installée à l’atelier
– sans support particulier
Technique peinture acrylique
Matériel à prévoir
– peinture acrylique tout ce que vous avez et au minimum les 3 primaires (jaune primaire, rouge magenta, bleu cyan) + blanc de titane + blanc de zinc (il est très important d’avoir les 2 blancs) + noir
Prévoir des tubes de bonne qualité (Talens-Amsterdam, Liquitex, Sennelier) et une contenance d’environ 120ml (le noir peut être un petit tube)
– pinceaux, brosses.
Matériel de peinture fourni sur demande à la réservation (surcoût de 10 €)
Matériel fourni
– palettes, gobelets, supports .
Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58 charlotteatelierlefusain@gmail.com
