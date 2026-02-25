Stage Les blancs en peinture Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Stage Les blancs en peinture

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Exploration des possibilités picturales infinies des blancs.

L’utilisation du blanc ne se limite pas à pâlir les couleurs.

Blanc opaque, transparent, coloré, nuancé, éteint ou lumineux, dominant ou sous-jacent.

Toutes les utilisations et toutes les couleurs du blanc seront explorées et expérimentées durant cette journée.

Après une matinée d’expérimentation, vous travaillerez les nuances du blanc à partir d’un sujet au choix (figuratif ou abstrait)

– photo que vous apportez

– composition d’objets installée à l’atelier

– sans support particulier

Technique peinture acrylique

Matériel à prévoir

– peinture acrylique tout ce que vous avez et au minimum les 3 primaires (jaune primaire, rouge magenta, bleu cyan) + blanc de titane + blanc de zinc (il est très important d’avoir les 2 blancs) + noir

Prévoir des tubes de bonne qualité (Talens-Amsterdam, Liquitex, Sennelier) et une contenance d’environ 120ml (le noir peut être un petit tube)

– pinceaux, brosses.

Matériel de peinture fourni sur demande à la réservation (surcoût de 10 €)

Matériel fourni

– palettes, gobelets, supports .

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58 charlotteatelierlefusain@gmail.com

