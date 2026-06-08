Exposition Vers la Cité du Mot Salles 18ème La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

Exposition Vers la Cité du Mot

Salles 18ème Cours du Château La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 08:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Plongez dans les travaux d’aménagement des étages supérieurs du prieuré qui débuteront à l’automne 2026. Schémas, croquis plans et photos, vous dévoilent la prochaine configuration de ces espaces comme les enjeux liés à leur réhabilitation. Comment transformer un site classé Monument historique en un espace culturel moderne ? Un vaste chantier pour un projet culturel d’envergure !

| Exposition réalisée par la Cité du Mot et la Ville de La Charité-sur-Loire .

Salles 18ème Cours du Château La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Vers la Cité du Mot

L’événement Exposition Vers la Cité du Mot La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)