Stage Comprendre la Couleur théorie et pratique Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Stage Comprendre la Couleur théorie et pratique

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Pour découvrir ou approfondir la théorie des couleurs indispensable à une pratique picturale maîtrisée.

Alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en pratique pour chacune des étapes.

Cette journée d’immersion dans le monde la couleur vous permettra de mieux comprendre leurs propriétés, leurs interactions, leurs effets et vous apportera les éléments essentiels à une utilisation éclairée des couleurs en peinture.

Matériel à prévoir

– peinture acrylique (tubes de 120 ml environ) les 3 primaires jaune, rouge magenta, bleu cyan + noir + blanc de titane

– pinceaux/brosses de tailles diverses dont un pinceau et une brosse petite taille

– chiffon

– sèche-cheveux

Le matériel de peinture peut être fourni sur demande à la réservation (+10 €).

Matériel fourni

– prêt d’un chevalet

– palette et gobelet

– supports papiers cartonnés

– livret de stage .

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58 charlotteatelierlefusain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Comprendre la Couleur théorie et pratique

L’événement Stage Comprendre la Couleur théorie et pratique La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)