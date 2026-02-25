Stage Yoga et Peinture Quand le corps et la couleur s’expriment Dojo YogaSora et Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Stage Yoga et Peinture Quand le corps et la couleur s’expriment

Dojo YogaSora et Galerie du Pont 10 rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Une journée de détente grâce à deux pratiques complémentaires le yoga et la peinture.

Deux lieux de part et d’autre du pont de Loire

Dojo Yogasora et Galerie du Pont.

Matinée yoga 10h/12h (séance accessible aux débutants)

Le matériel est fourni.

Prévoir une tenue légère et souple et une bouteille d’eau.

Par le biais de postures, de respirations et d’un moment de méditation, cette matinée de hatha yoga vous apportera une grande détente du corps et de l’esprit. Détente essentielle pour s’ouvrir à tout ce qui nous entoure et réside en nous.

Elle deviendra alors source d’inspiration, comme nous l’expérimenterons l’après-midi avec la pratique picturale.

Pause déjeuner.

Après-midi peinture 14h/17h (séance accessible aux débutants)

La détente et l’ouverture initiées le matin par le yoga vont nous permettre d’aller à la rencontre des couleurs, lignes, formes avec lesquelles, par le biais de jeux créatifs guidés, nous continuerons de nous relier à notre nature profonde en légèreté et douceur grâce à une pratique intuitive.

Vous pouvez apporter de la peinture acrylique si vous avez et des brosses et/ou pinceaux.

Les techniques seront diversifiées afin de répondre aux sensations libérées par la matinée peinture acrylique, techniques mixtes avec peinture, collage. .

Dojo YogaSora et Galerie du Pont 10 rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58 charlotteatelierlefusain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Yoga et Peinture Quand le corps et la couleur s’expriment

L’événement Stage Yoga et Peinture Quand le corps et la couleur s’expriment La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)