Le chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est heureux de vous présenter un concert le 10 juillet 2026 à l’église Notre-Dame à La Charité sur Loire. Place Ste Croix La Charité-sur-Loire
Le chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est heureux de vous présenter un concert le 10 juillet 2026 à l’église Notre-Dame à La Charité sur Loire. Place Ste Croix La Charité-sur-Loire vendredi 10 juillet 2026.
La Charité-sur-Loire
Le chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est heureux de vous présenter un concert le 10 juillet 2026 à l’église Notre-Dame à La Charité sur Loire.
Place Ste Croix Eglise Notre-Dame La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Décrits comme des ambassadeurs de la France aux voix cristallines , les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision. Vivant en internat en Bourgogne, à Autun, les Petits Chanteurs suivent un cursus musique-étude en horaires aménagés.
Le programme met en lumière la mission d’Ambassadeur de la France et de la Paix des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Le choeur vous interprétera des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Caccini, ou le Cantique de Jean-Racine de Fauré mais aussi des oeuvres plus actuelles et contemporaines tel que “Quand on n’a que l’amour” de Brel ou “Mille Colombes” de Mireille Mathieu.
Un spectacle familial et accessible à tous .
Place Ste Croix Eglise Notre-Dame La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 80 80 88 87 contact@pccb.fr
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L’événement Le chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est heureux de vous présenter un concert le 10 juillet 2026 à l’église Notre-Dame à La Charité sur Loire. La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-23 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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