Développer la créativité en peinture Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Développer la créativité en peinture

Galerie du Pont 10, Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Une journée pour travailler au développement de la créativité en peinture.

Une série d’exercices guidés seront proposés à partir desquels le jeu des contraintes formelles ou matérielles, de format ou de temps, nous mèneront peu à peu à dépasser les limites qui brident notre créativité.

Se laisser surprendre et jouer avec légèreté le jeu du dépassement des habitudes picturales pour découvrir de nouveaux chemins, de nouvelles couleurs, de nouvelles lignes, formes etc…

Matériel à prévoir

– peinture acrylique (tout ce que vous avez)

– brosses et/ou pinceaux

Matériel fourni

– supports papiers cartonnés

– prêt d’un chevalet

– palette

– chiffons .

Galerie du Pont 10, Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Développer la créativité en peinture

L’événement Développer la créativité en peinture La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-04 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)