Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

Rencontre dédicace avec Nina Bouin

Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Rencontre dédicace avec Nina Bouin

Auteure d’un premier roman, et avant de se replonger dans les aventures de ses personnages Louise, Gilles, Mamouna et les autres…. NIna Bouin propose Conte pour Lola ou conte d’ici et là-bas, un recueil de contes qui lui trottait dans la tête, chargé de princesses sorcières, fées et de …grenouilles.

Nina éprouve, à la retraite, la nécessité de poser les mots. Elle s’investit dans l’écriture, qui semble pour elle une véritable aventure, un voyage intérieur. Dans cette bulle de calme et de paix, elle construit un pont vers un univers où elle peut vivre mille et une vies. L’écriture devient magique et une fenêtre s’ouvre sur l’infini des possibles.

Gratuit, entrée libre, tous public.

Rencontre organisée par la bibliothèque municipale, à la bibli quartier d’été du Prieuré, dans le cadre de Voilà l’été dans la cité.

Bibli quartier d’été, Prieuré de La Charité-sur-Loire, 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire .

Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 91 61 bibliotheque@lacharitesurloire.fr

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English : Rencontre dédicace avec Nina Bouin

L’événement Rencontre dédicace avec Nina Bouin La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges