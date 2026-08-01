Exposition de peintures Nathalie Martin-Chanton Office de Tourisme La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

Exposition de peintures Nathalie Martin-Chanton

Office de Tourisme 5 Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Il y a une trentaine d’années, après une rencontre avec un peintre (Aquarelliste) cette dernière m’a donnée le goût de la peinture, je me suis inscrite aux Beaux Arts aux cours du soir et à la même époque, j’ai commencé à exposer en remportant de nombreux prix.

J’ai exercé différents emplois en l’occurrence au Syndicat d’Initiative où j’ai fait une formation en histoire de l’Art.. J’ai également pris des cours d’encadrement. Depuis peu, je pratique le pouring, technique abstraite à l’acrylique.

Actuellement, je suis à la retraite et vice présidente de l’association PANATEM, petite galerie à SANCOINS dans le Cher en partenariat avec le Musée JEAN BAFFIER. Et depuis 2020, j’organise avec Daniel JUST et Gérard JAMET, chaque mois d’avril à octobre des expositions diverses, peintures, sculptures, maquettes, photographies etc… Afin de mettre en valeur des artistes régionaux. .

Office de Tourisme 5 Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 15 06

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English : Exposition de peintures Nathalie Martin-Chanton

L’événement Exposition de peintures Nathalie Martin-Chanton La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges