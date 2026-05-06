Exposition de peintures de Mme Richer Salon de la Passerelle Pornic

Pornic

Exposition de peintures de Mme Richer

Salon de la Passerelle Rue de la Source Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Exposition de peintures de Elisabeth Richer au salon de la passerelle de la Thalassothérapie de Pornic



Au programme

Une quête de lumière et d’émotion

L’Alliance Pornic Hôtel thalasso et spa vous invite à découvrir l’univers d’Elisabeth Richer, artiste peintre originaire de Pornic. À travers cette exposition, plongez dans un style réaliste empreint de poésie, où chaque toile est une invitation à la contemplation.

Séduite par la souplesse et l’intensité de la peinture à l’huile, l’artiste travaille avec une précision délicate pour capturer l’insaisissable la vibration de la lumière et l’atmosphère unique d’un lieu. Formée notamment à l’atelier de la Gobinière à Nantes et auprès de peintres reconnus (Laurence Bost, Yi Ge, Yong-Man Kwon), Elisabeth Richer propose une œuvre où la finesse de la touche sublime l’émotion de l’instant.

Une déambulation chromatique riche et variée qui ravira les amateurs d’art et les amoureux de notre région. .

Salon de la Passerelle Rue de la Source Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

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English :

Exhibition of paintings by Elisabeth Richer in the Salon de la Passerelle at the Thalassothérapie de Pornic

L’événement Exposition de peintures de Mme Richer Pornic a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic