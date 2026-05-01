Humour Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot Café théâtre Le Poche Pornic
Humour Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot Café théâtre Le Poche Pornic vendredi 8 mai 2026.
Pornic
Humour Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08 21:30:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Spectacle d’humour proposé par Le Poche
En écumant les scènes parisiennes, et à travers toute la France depuis plus de 30 ans, Albert Meslay a pu affûter ses mots et aiguiser sa force comique qui déclenche des rires à tous les coups.
Si il admet ne pas toujours être d’accord avec ce qu’il pense, Albert Meslay ne se prive pas pour donner son avis sur tout et n’importe quoi, s’attaquant aux problèmes de ce monde à grands coups de raisonnements imparables.
Artiste du verbe, as de la formule qui tombe juste, il est intarissable quand il s’agit de venir au secours de la planète menacée par le réchauffement climatique et le dérèglement financier.
Ici il nous propose une liqueur de ses trois derniers spectacles, mélanges spiritueux dont le titre est tiré d’une confidence très intime.
’ Le Canard Enchaîné
́ L’humanité
́ , ̧ , Télérama
! Le Figaro .
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
Comedy show presented by Le Poche
L’événement Humour Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot Pornic a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic
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