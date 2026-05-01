Exposition de peintures d’Hervé Gaultier Place de l’Église Erdeven
Exposition de peintures d’Hervé Gaultier Place de l’Église Erdeven lundi 18 mai 2026.
Erdeven
Exposition de peintures d’Hervé Gaultier
Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-18
Hervé Gaultier vous invite à découvrir ses œuvres Voyages colorés
️ Un rendez-vous plein de couleurs
✨N’hésitez pas à venir passer les portes de la chapelle
Venez nombreux et faites passer le mot ! .
Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62
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L’événement Exposition de peintures d’Hervé Gaultier Erdeven a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon