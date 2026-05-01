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Exposition de peintures d’Hervé Gaultier Place de l’Église Erdeven

Exposition de peintures d’Hervé Gaultier Place de l’Église Erdeven lundi 18 mai 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Chapelle Lann Groez

Ville : 56410 Erdeven

Département : Morbihan

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Erdeven

Exposition de peintures d’Hervé Gaultier

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-18

Hervé Gaultier vous invite à découvrir ses œuvres Voyages colorés

️ Un rendez-vous plein de couleurs
✨N’hésitez pas à venir passer les portes de la chapelle

Venez nombreux et faites passer le mot !   .

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62 

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English :

L’événement Exposition de peintures d’Hervé Gaultier Erdeven a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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