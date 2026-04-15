Erdeven

Les oiseaux nicheurs de la Barre d’Etel

Communiqué à l’inscription Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Mosaïque de milieux naturels, le secteur dunaire de la Barre d’Etel est propice à l’observation des oiseaux nicheurs et migrateurs. Les pelouses rases de la dune fixée accueillent les pipits, alouettes ou traquet motteux tandis que les roselières abritent phragmite des joncs, bruant des roseaux, gorge bleue à miroir. L’occasion également de rechercher le gravelot à collier interrompu sur la plage près des laisses de mer et d’échanger sur la vulnérabilité de cette espèce fragile.

Gratuit Sur réservation auprès du Syndicat mixte Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon au 06 70 89 59 80 ou animation@gavres-quiberon.fr .

Communiqué à l’inscription Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 70 89 59 80

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English : Les oiseaux nicheurs de la Barre d’Etel

L’événement Les oiseaux nicheurs de la Barre d’Etel Erdeven a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon