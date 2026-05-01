Soirée de Jeux de Société La Tanière du poulpe – Erdeven
Soirée de Jeux de Société La Tanière du poulpe – Erdeven samedi 16 mai 2026.
Erdeven
Soirée de Jeux de Société
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Une fois par mois venez vous attabler autour de jeux de société à la Tanière du Poulpe.
Venez partager un moment ludique pour découvrir les nouveauté du monde ludique ou retrouver des classiques. .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Soirée de Jeux de Société Erdeven a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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