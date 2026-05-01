Soirée de Jeux de Société La Tanière du poulpe – Erdeven

Erdeven

Soirée de Jeux de Société

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Une fois par mois venez vous attabler autour de jeux de société à la Tanière du Poulpe.

Venez partager un moment ludique pour découvrir les nouveauté du monde ludique ou retrouver des classiques. .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Soirée de Jeux de Société Erdeven a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon