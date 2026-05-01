Cap sur les expériences locales Erdeven
Cap sur les expériences locales Erdeven mercredi 27 mai 2026.
Erdeven
Cap sur les expériences locales
Office de tourisme d’Erdeven Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:00:00
fin : 2026-05-27 12:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Participez à une matinée de rencontres conviviale pour découvrir toute la richesse des activités proposées en Baie de Quiberon. Prestataires de loisirs, gestionnaires d’équipements culturels, artisans d’art, producteurs et acteurs locaux seront présents pour vous faire partager leurs univers, leurs nouveautés et leurs coups de cœur.
En quelques minutes, échangez, laissez-vous inspirer… et trouvez vos prochaines idées de sorties et d’escapades près de chez vous ! .
Office de tourisme d’Erdeven Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cap sur les expériences locales Erdeven a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Erdeven (Morbihan)
- Fermes en fête à St Germain (Erdeven) portes ouvertes et animations Route de Saint-Germain Erdeven 9 mai 2026
- Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur Place de l’Église Erdeven 11 mai 2026
- Open Longboard Surf des Mégalithes ZAC, Kerhilio Erdeven 17 mai 2026
- Exposition de peintures d’Hervé Gaultier Place de l’Église Erdeven 18 mai 2026
- Les oiseaux nicheurs de la Barre d’Etel Erdeven 23 mai 2026