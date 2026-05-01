Erdeven

Cap sur les expériences locales

Office de tourisme d’Erdeven Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:00:00

fin : 2026-05-27 12:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Participez à une matinée de rencontres conviviale pour découvrir toute la richesse des activités proposées en Baie de Quiberon. Prestataires de loisirs, gestionnaires d’équipements culturels, artisans d’art, producteurs et acteurs locaux seront présents pour vous faire partager leurs univers, leurs nouveautés et leurs coups de cœur.

En quelques minutes, échangez, laissez-vous inspirer… et trouvez vos prochaines idées de sorties et d’escapades près de chez vous ! .

Office de tourisme d’Erdeven Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Cap sur les expériences locales Erdeven a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon