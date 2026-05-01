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Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur Place de l’Église Erdeven

Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur Place de l’Église Erdeven lundi 11 mai 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Chapelle Lann Groez

Ville : 56410 Erdeven

Département : Morbihan

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Erdeven

Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-11

Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur vous invitent à découvrir leurs œuvres Peinture à l’huile, pastel et acrylique

️ Un rendez-vous plein de couleurs
✨N’hésitez pas à venir passer les portes de la chapelle

Venez nombreux et faites passer le mot !   .

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62 

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English :

L’événement Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur Erdeven a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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