Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur Place de l’Église Erdeven
Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur Place de l’Église Erdeven lundi 11 mai 2026.
Erdeven
Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur
Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-11
Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur vous invitent à découvrir leurs œuvres Peinture à l’huile, pastel et acrylique
️ Un rendez-vous plein de couleurs
✨N’hésitez pas à venir passer les portes de la chapelle
Venez nombreux et faites passer le mot ! .
Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62
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English :
L’événement Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur Erdeven a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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