Exposition de peintures d’Hervé Dasnoy Place de l’Église Erdeven

Erdeven

Exposition de peintures d’Hervé Dasnoy

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-01

Hervé Dasnoy vous présente son art naïf humoristique.

️ Un rendez-vous plein de couleurs

✨N’hésitez pas à venir passer les portes de la chapelle

Venez nombreux et faites passer le mot ! .

Place de l’Église Chapelle Lann Groez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62

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English :

L’événement Exposition de peintures d’Hervé Dasnoy Erdeven a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon