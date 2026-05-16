Surf au féminin: passion, défis et transmission Office de tourisme d’Erdeven – Erdeven
Surf au féminin: passion, défis et transmission Office de tourisme d’Erdeven – Erdeven mardi 2 juin 2026.
Erdeven
Surf au féminin: passion, défis et transmission
Office de tourisme d’Erdeven – 12 rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:00:00
fin : 2026-06-02 20:30:00
Date(s) :
2026-06-02
À travers leurs parcours de surfeuses de haut niveau, Léna Le Frapper et Laureen Jezequel proposent une rencontre autour de la place des femmes dans le surf. Originaire d’Auray, Léna a découvert les premières sensations de glisse à Plouharnel et sur la côte sauvage de Quiberon. Loreen, quant à elle, est Finistérienne.
Anciennes compétitrices de haut niveau, elles transmettent aujourd’hui leur passion en tant que monitrices de surf dans la Baie d’Audierne.
Entre souvenirs de compétitions, voyages, transmission et engagement, elles partageront leur expérience du surf au féminin, son évolution au fil des années, les défis encore présents et les avancées qui transforment peu à peu les regards et les pratiques.
Billetterie sur place, au téléphone au 02 44 84 56 56 ou dans les Offices de la Baie de Quiberon .
Office de tourisme d’Erdeven – 12 rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Surf au féminin: passion, défis et transmission Erdeven a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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