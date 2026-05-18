Faire ses conserves de légumes Route de Saint-Germain Erdeven
Faire ses conserves de légumes Route de Saint-Germain Erdeven samedi 6 juin 2026.
Erdeven
Faire ses conserves de légumes
Route de Saint-Germain Ferme de Saint-Germain – Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Au cours de cette matinée, vous découvrirez les bases de la conservation, les ustensiles nécessaires, l’empotage, les règles sanitaires à respecter, des idées de recette simples et savoureuses tartinables, pickles, légumes mijotés, coulis…
Et une nouveauté en plus cette année nous réaliserons ensemble une recette que vous pourrez emmener chez vous
Infos pratiques
Les dates le samedi 6 juin de 9h30 à 12h30
Le lieu ces ateliers se dérouleront sur notre microferme Graines de Saint Germain (une ferme en production diversifiée de légumes en AB) à Erdeven.
Places limitées à 10 personnes
Tarif 39€ pour une session vous repartirez avec un bocal réalisé ensemble pendant l’atelier. .
Route de Saint-Germain Ferme de Saint-Germain – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 9 72 26 65 09
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English :
L’événement Faire ses conserves de légumes Erdeven a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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