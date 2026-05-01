Erdeven

Les Dabadames concert Nous voulons de l’amour

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les Dabadames (8 chanteuses + clavier) proposent des arrangements vocaux originaux et colorés de morceaux traditionnels et contemporains d’origines variées (Grèce, Suède, Liban, Pérou, Arménie, Brésil, pays celtes, Allemagne, etc).

Avec ce répertoire tout en zig-zags géographiques et émotionnels, les Dabadames célèbrent le féminin, la diversité et la joie de chanter ensemble.

La joyeuse bande vous emmène dans son voyage amoureux de la vie et des rencontres, avec en toile de fond beaucoup d’optimisme, une grande ouverture de coeur et une bonne touche d’humour. .

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 85 69 17 83

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English :

L’événement Les Dabadames concert Nous voulons de l’amour Erdeven a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon