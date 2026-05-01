Reconnaître et cuisiner les plantes sauvages Route de Saint-Germain Erdeven

Erdeven

Reconnaître et cuisiner les plantes sauvages

Route de Saint-Germain Ferme de Saint-Germain – Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Au cours de cet atelier, nous vous proposerons

Des recettes simples, rapides et facilement reproductibles chez vous pour le plaisir de nos papilles de gourmands

Des découvertes insoupçonnées sur quelques plantes du moment et faciles à retrouver dans tout jardin.

Un moment sympathique de cuisine et de partage autour des plantes sauvages

Voila quelques témoignages des participants à ces ateliers

Super matinée riche en explications et échanges l’atelier cuisine complète bien la cueillette et la dégustation propose de belle découverte ! Merci Anne-Sophie

Sortie inspirante et conviviale

Atelier dense, mené en toute simplicité sur un espace restreint, propice aux échanges et à la convivialité

Bonjour, Je tenais à vous remercier pour la qualité cet atelier. Le déroulement était dans la joie et la bonne humeur. Ainsi, c’est beaucoup plus facile à retenir les infos. J’attends avec patience le prochain atelier peut-être à la saison prochaine.

C’était super sympa, j’ai vraiment apprécié et ça m’a donné envie de poursuivre mes recherches pour continuer à cuisiner d’autres herbes du jardin. Super animatrice, très accueillante !

J aimerais en connaître encore plus mais en 2h30 c était déjà super!

Merci beaucoup pour cette matinée conviviale. C’était un cadeau d’anniversaire et il s’est révélé encore plus beau qu’imaginé. J’ai beaucoup appris et l’envie de poursuivre cet apprentissage est grande

J’ai beaucoup apprécié tout ce que vous nous avez enseigné moi qui ne suis qu’une néophyte en la matière. J’ai même recherché dans mon jardin les plantes que vous nous avez montrées. Merci beaucoup et belle journée.

Nous sommes enchantés de ce 1er atelier, Anne Sophie super sympa, envie d’y retourner très vite… nous observons la nature différemment j’adoooooooore belle journée

J’ai envie de proposer un créneau plus long ! 30′ ou 1h pour des questions & échanges complémentaires, une visite du lieu plus approfondie, du temps pour caresser le chat .. ;) ça m’a tellement plu que j’aurais bien prolongé en fait ) j’espère que la session du 22/06 était chouette aussi. Bonne continuation ! .

Route de Saint-Germain Ferme de Saint-Germain – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 9 72 25 65 09

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English :

L’événement Reconnaître et cuisiner les plantes sauvages Erdeven a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon