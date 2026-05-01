Open Longboard Surf des Mégalithes ZAC, Kerhilio Erdeven

Erdeven

Open Longboard Surf des Mégalithes

ZAC, Kerhilio Place Avel Vor – Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31

L’Open Longboard Surf des Mégalithes, est une compétition annuelle à la plage de Kerhillio, Erdeven 56. Après des éditions en 2023, 2024 et 2025, la prochaine édition aura lieu au printemps 2026. .

ZAC, Kerhilio Place Avel Vor – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 7 74 81 79 86

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English :

L’événement Open Longboard Surf des Mégalithes Erdeven a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon