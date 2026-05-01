Open Longboard Surf des Mégalithes ZAC, Kerhilio Erdeven
Open Longboard Surf des Mégalithes ZAC, Kerhilio Erdeven dimanche 17 mai 2026.
Erdeven
Open Longboard Surf des Mégalithes
ZAC, Kerhilio Place Avel Vor – Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31
L’Open Longboard Surf des Mégalithes, est une compétition annuelle à la plage de Kerhillio, Erdeven 56. Après des éditions en 2023, 2024 et 2025, la prochaine édition aura lieu au printemps 2026. .
ZAC, Kerhilio Place Avel Vor – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 7 74 81 79 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Open Longboard Surf des Mégalithes Erdeven a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Erdeven (Morbihan)
- Fermes en fête à St Germain (Erdeven) portes ouvertes et animations Route de Saint-Germain Erdeven 9 mai 2026
- Exposition de peintures de Catherine Ruiz et Christiane Davoine Guhur Place de l’Église Erdeven 11 mai 2026
- Exposition de peintures d’Hervé Gaultier Place de l’Église Erdeven 18 mai 2026
- Les oiseaux nicheurs de la Barre d’Etel Erdeven 23 mai 2026
- Exposition d’Anne Le Sommer Place de l’Église Erdeven 25 mai 2026