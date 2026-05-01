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Fermes en fête à St Germain (Erdeven) portes ouvertes et animations Route de Saint-Germain Erdeven

Fermes en fête à St Germain (Erdeven) portes ouvertes et animations Route de Saint-Germain Erdeven samedi 9 mai 2026.

Lieu : Route de Saint-Germain

Adresse : Ferme Graine de Saint-Germain -

Ville : 56410 Erdeven

Département : Morbihan

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Erdeven

Fermes en fête à St Germain (Erdeven) portes ouvertes et animations

Route de Saint-Germain Ferme Graine de Saint-Germain – Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Nous fêtons les 15 ans du Moulin et les 5 ans des Graines, et vous êtes tous invités à célébrer ça avec nous!

Avec au programme

Visites des fermes à 11h, 12h, 14h30 et 15h30 pour découvrir toutes les coulisses de nos 2 fermes

Pique-nique à 13h (chacun apporte son repas) en musique avec un concert

Ateliers variés toute la journée nichoirs, piège à frelon asiatique, théâtre, coach-respiration, troc de plantes et graines, composition florale naturelle, expositions, et peut-être aussi balade ornithologique et maquillage pour enfants et peut être encore d’autres surprises… On est encore en train de tout caler, si tout était déjà OK à J-10 ça ne serait pas drôle ??

Important
*En cas de pluie, la journée sera annulée, on a pas de repli possible.
*Pas de vente de pains ni de légumes ce jour-là.
*La vente de cette semaine se fera le jeudi 7 mai de 17h à 19h.

Nous vous attendons nombreux pour passer une belle journée en famille!   .

Route de Saint-Germain Ferme Graine de Saint-Germain – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 9 65 25 65 09 

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English :

L’événement Fermes en fête à St Germain (Erdeven) portes ouvertes et animations Erdeven a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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