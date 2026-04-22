Exposition de peintures et créations artisanales Moulin Peyre Mouriès
Exposition de peintures et créations artisanales Moulin Peyre Mouriès vendredi 1 mai 2026.
Mouriès
Exposition de peintures et créations artisanales
Vendredi 1er mai 2026 de 9h à 19h. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Retrouvez une exposition de peintures et créations artisanales au Moulin Peyre à Mouriès !Familles
Organisé par l’association Cré’Alpilles
À l’occasion de la Foire aux Fleurs de Mouriès qui aura lieu dans le Parc du Moulin Peyre, profitez-en pour vous aventurer dans le Moulin !
Vous y retrouverez une exposition des œuvres et créations des membres de l’association Cré’Alpilles.
Entrée libre .
Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 37 25 23 crealpillesmouries@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover an exhibition of paintings and handicrafts at the Moulin Peyre in Mouriès !
L’événement Exposition de peintures et créations artisanales Mouriès a été mis à jour le 2026-04-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)
- P’tit déj débat (Oser) doser les réseaux Le Petit Mas Mouriès 25 avril 2026
- Vide-grenier de l’Amicale RCSC de Mouriès Parc du Moulin Peyre Mouriès 26 avril 2026
- Déjeuner festif Chez Tata Simone Chez Tata Simone Mouriès 26 avril 2026
- MOURIÈS Les Caisses de Jean-Jean Mouriès Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- MOURIES Au cœur d’une oliveraie Mouriès Bouches-du-Rhône 1 mai 2026