Exposition de peintures et créations artisanales Moulin Peyre Mouriès

Mouriès

Exposition de peintures et créations artisanales

Vendredi 1er mai 2026 de 9h à 19h. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Retrouvez une exposition de peintures et créations artisanales au Moulin Peyre à Mouriès !Familles

Organisé par l’association Cré’Alpilles



À l’occasion de la Foire aux Fleurs de Mouriès qui aura lieu dans le Parc du Moulin Peyre, profitez-en pour vous aventurer dans le Moulin !

Vous y retrouverez une exposition des œuvres et créations des membres de l’association Cré’Alpilles.



Entrée libre .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 37 25 23 crealpillesmouries@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover an exhibition of paintings and handicrafts at the Moulin Peyre in Mouriès !

L’événement Exposition de peintures et créations artisanales Mouriès a été mis à jour le 2026-04-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles