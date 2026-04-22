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Exposition de peintures et créations artisanales Moulin Peyre Mouriès

Exposition de peintures et créations artisanales Moulin Peyre Mouriès vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Moulin Peyre

Adresse : Avenue Frédéric Mistral

Ville : 13890 Mouriès

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mouriès

Exposition de peintures et créations artisanales

Vendredi 1er mai 2026 de 9h à 19h. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Retrouvez une exposition de peintures et créations artisanales au Moulin Peyre à Mouriès !Familles
Organisé par l’association Cré’Alpilles

À l’occasion de la Foire aux Fleurs de Mouriès qui aura lieu dans le Parc du Moulin Peyre, profitez-en pour vous aventurer dans le Moulin !
Vous y retrouverez une exposition des œuvres et créations des membres de l’association Cré’Alpilles.

Entrée libre   .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 37 25 23  crealpillesmouries@gmail.com

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English :

Discover an exhibition of paintings and handicrafts at the Moulin Peyre in Mouriès !

L’événement Exposition de peintures et créations artisanales Mouriès a été mis à jour le 2026-04-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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