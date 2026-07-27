EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES La Grande Casemate Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES

La Grande Casemate 6 Chem. de la Marine Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

Après la salle des Roches, Les Peinturies de Jade investissent le lieu historique de la Grande Casemate pour une exposition de 10 peintres et de deux sculptrices. Près du parc du Pointeau.

Gratuit .

La Grande Casemate 6 Chem. de la Marine Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 05 88 16

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English :

L’événement EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin