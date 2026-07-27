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AGENDA · Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES La Grande Casemate Saint-Brevin-les-Pins

lundi 27 juillet 2026 · La Grande Casemate · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Grande Casemate
Adresse
6 Chem. de la Marine
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES

La Grande Casemate 6 Chem. de la Marine Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

Après la salle des Roches, Les Peinturies de Jade investissent le lieu historique de la Grande Casemate pour une exposition de 10 peintres et de deux sculptrices. Près du parc du Pointeau.

Gratuit   .

La Grande Casemate 6 Chem. de la Marine Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 05 88 16 

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English :

L’événement EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin

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