Exposition de peintures Médiathèque Mirambeau

Informations pratiques

Mirambeau

Exposition de peintures

Médiathèque 9 avenue de la République Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-14

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-14

Dans le cadre de la programmation culturelle des médiathèques se Haute-Saintonge

Lisa Ghalem Hachon expose ses tableaux à la Médiathèque

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Médiathèque 9 avenue de la République Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 64 22 23 mediatheque.mairie@mirambeau17.fr

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English :

As part of the cultural program at the libraries in Haute-Saintonge

Lisa Ghalem Hachon is exhibiting her paintings at the library

L’événement Exposition de peintures Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge