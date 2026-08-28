Informations pratiques

Mirambeau

Fête foraine de Mirambeau

PARC DES LOISIRS Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-17

FÊTE FORAINE DU 17 AU 25 OCTOBRE AU PARC DES LOISIRS DE MIRAMBEAU, ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ.

DURANT CETTE PÉRIODE, ANIMATIONS, DÉAMBULATION COSTUMÉE, FEU D’ARTIFICES LE 17 AU SOIR, BROCANTE LE 25 LA JOURNÉE.

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PARC DES LOISIRS Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73 accueil.mairie@mirambeau17.fr

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English :

FAIR FROM OCTOBER 17 TO 25 AT THE MIRAMBEAU RECREATION PARK, ORGANIZED BY THE MUNICIPALITY.

During this time, there will be entertainment, a costume parade, fireworks on the evening of the 17th, and a flea market on the 25th during the day.

L’événement Fête foraine de Mirambeau Mirambeau a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge