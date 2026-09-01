Fête médiévale de Petit Niort PLACE DE L’ÉGLISE DE PETIT NIORT Mirambeau

dimanche 20 septembre 2026 · PLACE DE L'ÉGLISE DE PETIT NIORT · Mirambeau

Informations pratiques

Mirambeau

Fête médiévale de Petit Niort

PLACE DE L’ÉGLISE DE PETIT NIORT PETIT NIORT Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION CULTURELLE DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

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PLACE DE L’ÉGLISE DE PETIT NIORT PETIT NIORT Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 46 16 25 relaisvignerons@gmail.com

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English :

ORGANIZED BY THE CULTURAL ASSOCIATION AS PART OF HERITAGE DAYS

L’événement Fête médiévale de Petit Niort Mirambeau a été mis à jour le 2026-08-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge