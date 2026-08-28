Informations pratiques

Mirambeau

Feu d’artifices de la fête foraine

PARC DES LOISIRS Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 22:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, LE FEU D’ARTIFICES OUVRIRA LES FESTIVITÉS DE LA FÊTE FORAINE DE MIRAMBEAU.

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PARC DES LOISIRS Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73 accueil.mairie@mirambeau17.fr

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English :

ORGANIZED BY THE CITY, THE FIREWORKS DISPLAY WILL KICK OFF THE MIRAMBEAU FAIR CELEBRATIONS.

L’événement Feu d’artifices de la fête foraine Mirambeau a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge