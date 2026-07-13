Exposition de peintures par Christophe Chevreau Galerie d’Art Montesquieu Agen

Informations pratiques

Agen

Exposition de peintures par Christophe Chevreau

Galerie d’Art Montesquieu 117 Rue Montesquieu Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Christophe Chevreau est un artiste peintre dont le travail se concentre principalement sur la représentation de quartiers de Paris et de sa proche banlieue. Ses œuvres font partie d’une série intitulée « Paysages Urbains », où il explore la ville à travers des peintures à l’huile.

Christophe Chevreau est un artiste peintre dont le travail se concentre principalement sur la représentation de quartiers de Paris et de sa proche banlieue. Ses œuvres font partie d’une série intitulée « Paysages Urbains », où il explore la ville à travers des peintures à l’huile souvent réalisées sur toile ou sur photo, mêlant ainsi ses deux passions la peinture et la photographie. .

Galerie d’Art Montesquieu 117 Rue Montesquieu Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 48 22 lise.smith@agglo-agen.fr

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English : Exposition de peintures par Christophe Chevreau

For this fortnight at Galerie Montesquieu, art is a family affair. Admire sculptures by Tina Puig and works by Salomé, as well as portraits by Vincent Mallie. An exhibition not to be missed.

L’événement Exposition de peintures par Christophe Chevreau Agen a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Destination Agen