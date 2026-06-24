Sizun

Exposition de peintures

3 rue de l’Argoat Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-06

Claude Le Ber, artiste peintre professionnel né à Sizun.

A l’Office de Tourisme.

Juillet et Août Lundi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h ; dimanche de 10h à 12h30. .

3 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 68 88 40

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English :

L’événement Exposition de peintures Sizun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX