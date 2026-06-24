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Exposition de peintures Sizun

Exposition de peintures Sizun lundi 6 juillet 2026.

Adresse
3 rue de l'Argoat
Ville
29450 Sizun
Département
Finistère
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif

Sizun

Exposition de peintures

3 rue de l’Argoat Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-06

Claude Le Ber, artiste peintre professionnel né à Sizun.

A l’Office de Tourisme.

Juillet et Août Lundi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h ; dimanche de 10h à 12h30.   .

3 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 68 88 40 

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English :

L’événement Exposition de peintures Sizun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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