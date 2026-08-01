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AGENDA · Tocane-Saint-Apre

Exposition de peintures Tocane-Saint-Apre

lundi 17 août 2026 · Tocane-Saint-Apre

Exposition de peintures Tocane-Saint-Apre

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Moulin de Salles
Ville
24350 Tocane-Saint-Apre
Département
Dordogne
Tarif

Tocane-Saint-Apre

Exposition de peintures

Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Aquarelles Christian Benoit / Huiles Monique Wargnier / Pastels Florian Roulies / Marines Daniel Rougier.
Entrée gratuite tous les jours de 14h à 18h.
Aquarelles Christian Benoit / Huiles Monique Wargnier / Pastels Florian Roulies / Marines Daniel Rougier.
Entrée gratuite tous les jours de 14h à 18h.   .

Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27  contact@moulindesalles.fr

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English :

Watercolors Christian Benoit / Oil Paintings Monique Wargnier / Pastels Florian Roulies / Seascapes Daniel Rougier.
Free admission daily from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Exposition de peintures Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne

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