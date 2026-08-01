Exposition de peintures Tocane-Saint-Apre
lundi 17 août 2026 · Tocane-Saint-Apre
Informations pratiques
Tocane-Saint-Apre
Exposition de peintures
Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Aquarelles Christian Benoit / Huiles Monique Wargnier / Pastels Florian Roulies / Marines Daniel Rougier.
Entrée gratuite tous les jours de 14h à 18h.
Aquarelles Christian Benoit / Huiles Monique Wargnier / Pastels Florian Roulies / Marines Daniel Rougier.
Entrée gratuite tous les jours de 14h à 18h. .
Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27 contact@moulindesalles.fr
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English :
Watercolors Christian Benoit / Oil Paintings Monique Wargnier / Pastels Florian Roulies / Seascapes Daniel Rougier.
Free admission daily from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement Exposition de peintures Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne
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