Informations pratiques

Tocane-Saint-Apre

Exposition de peintures

Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Aquarelles Christian Benoit / Huiles Monique Wargnier / Pastels Florian Roulies / Marines Daniel Rougier.

Entrée gratuite tous les jours de 14h à 18h.

Aquarelles Christian Benoit / Huiles Monique Wargnier / Pastels Florian Roulies / Marines Daniel Rougier.

Entrée gratuite tous les jours de 14h à 18h. .

Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27 contact@moulindesalles.fr

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English :

Watercolors Christian Benoit / Oil Paintings Monique Wargnier / Pastels Florian Roulies / Seascapes Daniel Rougier.

Free admission daily from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Exposition de peintures Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne