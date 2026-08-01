Vernissage expo Le Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre
lundi 17 août 2026 · Tocane-Saint-Apre
Informations pratiques
Tocane-Saint-Apre
Vernissage expo Le Moulin de Salles
Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Vernissage Expo à 18h sur le principe de l’auberge espagnole!
Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou manger et on partage un moment convivial avec les artistes !
Vernissage Expo à 18h sur le principe de l’auberge espagnole!
Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou manger et on partage un moment convivial avec les artistes ! .
Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27 contact@moulindesalles.fr
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English :
Exhibition opening at 6 p.m.—potluck style!
Everyone brings a little something to eat or drink, and we’ll enjoy a fun time with the artists!
L’événement Vernissage expo Le Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne
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