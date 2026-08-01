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AGENDA · Tocane-Saint-Apre

Vernissage expo Le Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre

lundi 17 août 2026 · Tocane-Saint-Apre

Vernissage expo Le Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Moulin de Salles
Ville
24350 Tocane-Saint-Apre
Département
Dordogne
Tarif

Tocane-Saint-Apre

Vernissage expo Le Moulin de Salles

Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Vernissage Expo à 18h sur le principe de l’auberge espagnole!
Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou manger et on partage un moment convivial avec les artistes !
Vernissage Expo à 18h sur le principe de l’auberge espagnole!
Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou manger et on partage un moment convivial avec les artistes !   .

Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27  contact@moulindesalles.fr

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English :

Exhibition opening at 6 p.m.—potluck style!
Everyone brings a little something to eat or drink, and we’ll enjoy a fun time with the artists!

L’événement Vernissage expo Le Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne

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