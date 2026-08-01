Informations pratiques

Tocane-Saint-Apre

Vernissage expo Le Moulin de Salles

Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Vernissage Expo à 18h sur le principe de l’auberge espagnole!

Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou manger et on partage un moment convivial avec les artistes !

Vernissage Expo à 18h sur le principe de l’auberge espagnole!

Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou manger et on partage un moment convivial avec les artistes ! .

Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27 contact@moulindesalles.fr

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English :

Exhibition opening at 6 p.m.—potluck style!

Everyone brings a little something to eat or drink, and we’ll enjoy a fun time with the artists!

L’événement Vernissage expo Le Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne