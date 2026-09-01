Exposition de photographies La restauration du centre historique Hôtel de Ville Château des Covet Marignane

Informations pratiques

Marignane

Exposition de photographies La restauration du centre historique

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026.

De 10h à 12h et de 14h à 17h. Hôtel de Ville Château des Covet Esplanade Laurens Deleuil Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à Marignane, vous êtes invités à une exposition de photographies sur la restauration du centre historique.

Vous êtes attendus nombreux !

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Hôtel de Ville Château des Covet Esplanade Laurens Deleuil Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur standardmairie@ville-marignane.fr

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English :

As part of the European Heritage Days in Marignane, you are invited to a photography exhibition on the restoration of the historic center.

We hope to see many of you there!

L’événement Exposition de photographies La restauration du centre historique Marignane a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Marignane