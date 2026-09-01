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AGENDA · Marignane

Exposition de photographies La restauration du centre historique Hôtel de Ville Château des Covet Marignane

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville Château des Covet · Marignane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville Château des Covet
Adresse
Esplanade Laurens Deleuil
Ville
13700 Marignane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marignane

Exposition de photographies La restauration du centre historique

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026.
De 10h à 12h et de 14h à 17h. Hôtel de Ville Château des Covet Esplanade Laurens Deleuil Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à Marignane, vous êtes invités à une exposition de photographies sur la restauration du centre historique.
Vous êtes attendus nombreux !
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Hôtel de Ville Château des Covet Esplanade Laurens Deleuil Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   standardmairie@ville-marignane.fr

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English :

As part of the European Heritage Days in Marignane, you are invited to a photography exhibition on the restoration of the historic center.
We hope to see many of you there!

L’événement Exposition de photographies La restauration du centre historique Marignane a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Marignane

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