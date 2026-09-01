Exposition de photographies La restauration du centre historique Hôtel de Ville Château des Covet Marignane
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville Château des Covet · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Exposition de photographies La restauration du centre historique
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026.
De 10h à 12h et de 14h à 17h. Hôtel de Ville Château des Covet Esplanade Laurens Deleuil Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à Marignane, vous êtes invités à une exposition de photographies sur la restauration du centre historique.
Vous êtes attendus nombreux !
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Hôtel de Ville Château des Covet Esplanade Laurens Deleuil Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur standardmairie@ville-marignane.fr
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English :
As part of the European Heritage Days in Marignane, you are invited to a photography exhibition on the restoration of the historic center.
We hope to see many of you there!
L’événement Exposition de photographies La restauration du centre historique Marignane a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Marignane
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