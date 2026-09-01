Exposition de photographies les amis de la tour | Journées du Patrimoine Rue de l’église Colombelles

Informations pratiques

Colombelles

Exposition de photographies les amis de la tour | Journées du Patrimoine

Rue de l’église Eglise Saint-Martin Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’assocition des Amis de La Tour expose 30 ans d’activités à Colombelles, par des photos d archives.

L’assocition des Amis de La Tour expose 30 ans d’activités à Colombelles, par des photos d archives. .

Rue de l’église Eglise Saint-Martin Colombelles 14460 Calvados Normandie

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English : Exposition de photographies les amis de la tour | Journées du Patrimoine

The “Amis de La Tour” association is showcasing 30 years of activities in Colombelles through a display of archive photographs.

L’événement Exposition de photographies les amis de la tour | Journées du Patrimoine Colombelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer