Exposition de photographies les amis de la tour | Journées du Patrimoine Rue de l’église Colombelles
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'église · Colombelles
Informations pratiques
Colombelles
Exposition de photographies les amis de la tour | Journées du Patrimoine
Rue de l’église Eglise Saint-Martin Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’assocition des Amis de La Tour expose 30 ans d’activités à Colombelles, par des photos d archives.
L’assocition des Amis de La Tour expose 30 ans d’activités à Colombelles, par des photos d archives. .
Rue de l’église Eglise Saint-Martin Colombelles 14460 Calvados Normandie
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English : Exposition de photographies les amis de la tour | Journées du Patrimoine
The “Amis de La Tour” association is showcasing 30 years of activities in Colombelles through a display of archive photographs.
L’événement Exposition de photographies les amis de la tour | Journées du Patrimoine Colombelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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