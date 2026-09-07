UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtenois

Exposition de photographies marquant les 20 ans de la  » Fête des Remparts « , Rempart et quartier du château, Châtenois

dimanche 20 septembre 2026 · Rempart et quartier du château · Châtenois

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rempart et quartier du château
Adresse
Rue Saint-Georges, 67730 Châtenois
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin

Exposition de photographies marquant les 20 ans de la  » Fête des Remparts  » Dimanche 20 septembre, 14h00 Rempart et quartier du château Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition de photographies marquant les 20 ans de la  » Fête des remparts « .
Rendez-vous sur les remparts derrière l’église.

Rempart et quartier du château Rue Saint-Georges, 67730 Châtenois Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est Le château de Châtenois a été détruit pendant la guerre de Trente Ans, mais une double enceinte, appelée « cimetière fortifié », abrite encore tout un quartier de la ville, d’une superficie de plus d’un hectare, qui comprenait l’église paroissiale, le château épiscopal, des demeures nobles et un béguinage.
L’enceinte est en cours de restauration depuis 2001.
Découvrez l’exposition de photographies marquant les 20 ans de la  » Fête des remparts « .

À voir aussi à Châtenois (Bas-Rhin)