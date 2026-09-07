Exposition de photographies marquant les 20 ans de la » Fête des Remparts « , Rempart et quartier du château, Châtenois
dimanche 20 septembre 2026 · Rempart et quartier du château · Châtenois
Informations pratiques
Exposition de photographies marquant les 20 ans de la » Fête des Remparts » Dimanche 20 septembre, 14h00 Rempart et quartier du château Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’exposition de photographies marquant les 20 ans de la » Fête des remparts « .
Rendez-vous sur les remparts derrière l’église.
Rempart et quartier du château Rue Saint-Georges, 67730 Châtenois Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est Le château de Châtenois a été détruit pendant la guerre de Trente Ans, mais une double enceinte, appelée « cimetière fortifié », abrite encore tout un quartier de la ville, d’une superficie de plus d’un hectare, qui comprenait l’église paroissiale, le château épiscopal, des demeures nobles et un béguinage.
L’enceinte est en cours de restauration depuis 2001.
Découvrez l’exposition de photographies marquant les 20 ans de la » Fête des remparts « .
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