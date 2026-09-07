Informations pratiques

Exposition de photographies marquant les 20 ans de la » Fête des Remparts » Dimanche 20 septembre, 14h00 Rempart et quartier du château Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition de photographies marquant les 20 ans de la » Fête des remparts « .

Rendez-vous sur les remparts derrière l’église.

Rempart et quartier du château Rue Saint-Georges, 67730 Châtenois Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est Le château de Châtenois a été détruit pendant la guerre de Trente Ans, mais une double enceinte, appelée « cimetière fortifié », abrite encore tout un quartier de la ville, d’une superficie de plus d’un hectare, qui comprenait l’église paroissiale, le château épiscopal, des demeures nobles et un béguinage.

L’enceinte est en cours de restauration depuis 2001.

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