Visite d’une église au clocher roman et au riche patrimoine mobilier, Eglise Saint-Georges, Châtenois

Informations pratiques

Visite d’une église au clocher roman et au riche patrimoine mobilier Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Georges Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un remarquable clocher roman à baies géminées, couronné en 1530 de quatre échauguettes d’angle en bois de châtaignier, autrefois utilisées pour le guet. La nef et le chœur, bâtis en 1759, conservent un mobilier d’origine. À l’intérieur, admirez l’orgue Silbermann de 1765, une croix de procession marquetée de nacre, un Saint-Sépulcre du XVe siècle, des pierres tombales de baillis, ainsi que quatre tableaux polychromes en relief inspirés des gravures d’Albrecht Dürer.

Eglise Saint-Georges Rue de l’église 67730 Châtenois Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est L’église Saint-Georges est un monument historique situé à Châtenois, dans le département du Bas-Rhin. Elle abrite notamment un orgue Silbermann datant de 1765, une croix de procession recouverte de nacre, datée de 1763, ainsi que des tableaux polychromes en relief du XVIᵉ siècle. Accessible PMR

Parking devant l’église

Découvrez un remarquable clocher roman à baies géminées, couronné en 1530 de quatre échauguettes d’angle en bois de châtaignier, autrefois utilisées pour le guet. La nef et le chœur, bâtis en 1759, À…

©Eglise Saint-Georges Châtenois