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AGENDA · Châtenois

Les Confitures de Nicole Portes Ouvertes Châtenois

samedi 26 septembre 2026 · Châtenois

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
55 rue du Maréchal Foch
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Châtenois

Les Confitures de Nicole Portes Ouvertes

55 rue du Maréchal Foch Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez découvrir les coulisses de notre savoir-faire lors d’une journée placée sous le signe de la gourmandise et du partage
Venez découvrir les coulisses de notre savoir-faire lors d’une journée placée sous le signe de la gourmandise et du partage.

Au programme

Démonstration de fabrication de nos confitures
Visite de notre atelier
Dégustation de nos spécialités
Échanges et découverte de notre passion

Que vous soyez amateur de douceurs, curieux de découvrir notre métier ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale, cette journée est faite pour vous !

Nous avons hâte de vous accueillir et de partager avec vous notre univers gourmand. 0  .

55 rue du Maréchal Foch Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 66 90  contact@confiture-nicole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come take a behind-the-scenes look at our craftsmanship during a day dedicated to fine food and sharing

L’événement Les Confitures de Nicole Portes Ouvertes Châtenois a été mis à jour le 2026-08-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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