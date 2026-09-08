AGENDA · Saint-Laurent-de-Gosse
Exposition de photographies, Préau de l’école, Saint-Laurent-de-Gosse
samedi 19 septembre 2026 · Préau de l'école · Saint-Laurent-de-Gosse
Informations pratiques
Exposition de photographies Samedi 19 septembre, 15h15 Préau de l’école Landes
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Exposition de photographie :
Saint-Laurent de Gosse : Les empreintes du temps.
Préau de l’école 40390 Saint-Laurent-de-Gosse Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine
Exposition de photographie :
À voir aussi à Saint-Laurent-de-Gosse (Landes)
- Visite contée du château de Larunque, Château de Larunque, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Visite commentée : Si le Seignanx m’était conté… à l’église, Église, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026
- Spectacle « Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes », Salle Mosaïque, Saint-Laurent-de-Gosse 19 septembre 2026