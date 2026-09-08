Exposition de photographies, Préau de l’école, Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Exposition de photographies Samedi 19 septembre, 15h15 Préau de l’école Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Exposition de photographie :

Saint-Laurent de Gosse : Les empreintes du temps.

Préau de l’école 40390 Saint-Laurent-de-Gosse Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

Exposition de photographie :