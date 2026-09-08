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AGENDA · Saint-Laurent-de-Gosse

Exposition de photographies, Préau de l’école, Saint-Laurent-de-Gosse

samedi 19 septembre 2026 · Préau de l'école · Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Préau de l'école
Adresse
40390 Saint-Laurent-de-Gosse
Ville
40390 Saint-Laurent-de-Gosse
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition de photographies Samedi 19 septembre, 15h15 Préau de l’école Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Exposition de photographie :
Saint-Laurent de Gosse : Les empreintes du temps.

Préau de l’école 40390 Saint-Laurent-de-Gosse Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine
Exposition de photographie :

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