Exposition de photos à l’ancien couvent de la Baumette Angers
Exposition de photos à l’ancien couvent de la Baumette Angers mercredi 6 mai 2026.
Exposition de photos à l’ancien couvent de la Baumette
Ancien Couvent de la Baumette, Place Albert Cheux, Angers Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06 21:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Très belle exposition de photos à découvrir le 6 mai 2026 à l’Ancien Couvent de la Baumette, suivi d’une rencontre avec les artistes autour d’un verre. .
Ancien Couvent de la Baumette, Place Albert Cheux, Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@monumentsurprenant.fr
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L’événement Exposition de photos à l’ancien couvent de la Baumette Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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