Exposition de photos et cartes postales anciennes, Église Priorale de Conzieu, Conzieu
samedi 19 septembre 2026 · Église Priorale de Conzieu · Conzieu
Informations pratiques
Exposition de photos et cartes postales anciennes 19 et 20 septembre Église Priorale de Conzieu Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Exposition de cartes postales anciennes et de photos du village de Conzieu au 20e siècle prises par les habitants ainsi que des photos contemporaines dans le cadre du bicentenaire de l’invention de la photographie.
Une tombola est également organisée.
Église Priorale de Conzieu 01300 Conzieu Conzieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition de cartes postales anciennes et de photos du village de Conzieu au 20e siècle prises par les habitants ainsi que des photos contemporaines dans le cadre du bicentenaire de l’invention de …
©Marie Marcon
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