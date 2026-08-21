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Exposition de photos et cartes postales anciennes, Église Priorale de Conzieu, Conzieu

samedi 19 septembre 2026 · Église Priorale de Conzieu · Conzieu

Exposition de photos et cartes postales anciennes, Église Priorale de Conzieu, Conzieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Priorale de Conzieu
Adresse
01300 Conzieu
Ville
01300 Conzieu
Département
Ain

Exposition de photos et cartes postales anciennes 19 et 20 septembre Église Priorale de Conzieu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition de cartes postales anciennes et de photos du village de Conzieu au 20e siècle prises par les habitants ainsi que des photos contemporaines dans le cadre du bicentenaire de l’invention de la photographie.
Une tombola est également organisée.

Église Priorale de Conzieu 01300 Conzieu Conzieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition de cartes postales anciennes et de photos du village de Conzieu au 20e siècle prises par les habitants ainsi que des photos contemporaines dans le cadre du bicentenaire de l’invention de …

©Marie Marcon

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