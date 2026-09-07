Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Bourgueil, Bourgueil

Informations pratiques

Exposition de photos « patrimoine en péril » Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Office de Tourisme Bourgueil Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Du 7 au 19 septembre, venez découvrir une exposition de photographies sur le thème « Patrimoine en péril » avec la participation des clubs photos DECLIC de Bourgueil et Y A PAS PHOTO A CHATEAU de Château-la-Vallière.

Et pour voir la suite de l’exposition, RDV à l’Office de Tourisme de Langeais.

Office de Tourisme Bourgueil 16 place de l’église, 37140 Bourgueil Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 96 58 22 https://www.tourainenature.com/

Du 7 au 19 septembre, venez découvrir une exposition de photographies sur le thème « Patrimoine en péril » avec la participation des clubs photos DECLIC de Bourgueil et Y A PAS PHOTO A CHATEAU de Et…

©Christelle GUENIN