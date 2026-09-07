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Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Bourgueil, Bourgueil

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Bourgueil · Bourgueil

Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Bourgueil, Bourgueil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme Bourgueil
Adresse
16 place de l'église, 37140 Bourgueil
Ville
37140 Bourgueil
Département
Indre-et-Loire

Exposition de photos « patrimoine en péril » Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Office de Tourisme Bourgueil Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Du 7 au 19 septembre, venez découvrir une exposition de photographies sur le thème « Patrimoine en péril » avec la participation des clubs photos DECLIC de Bourgueil et Y A PAS PHOTO A CHATEAU de Château-la-Vallière.
Et pour voir la suite de l’exposition, RDV à l’Office de Tourisme de Langeais.

Office de Tourisme Bourgueil 16 place de l’église, 37140 Bourgueil Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 96 58 22 https://www.tourainenature.com/
Du 7 au 19 septembre, venez découvrir une exposition de photographies sur le thème « Patrimoine en péril » avec la participation des clubs photos DECLIC de Bourgueil et Y A PAS PHOTO A CHATEAU de Et…

©Christelle GUENIN

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