Exposition de photos Sauvage , de Philippe ZIMMER Wangenbourg-Engenthal
lundi 5 octobre 2026 · Wangenbourg-Engenthal
Informations pratiques
Wangenbourg-Engenthal
Exposition de photos Sauvage , de Philippe ZIMMER
43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-05 14:00:00
fin : 2026-11-06 17:00:00
Date(s) :
2026-10-05
Lieu
Bibliothèque René Christophe
43 rue du général de Gaulle 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL
03 88 87 38 44
Dates et horaires
Du 05/10 au 06/11/2026
Mercredi et vendredi de 16h à 19h
Jeudi de 14h à 17h
Tout public – Gratuit Salle à l’étage, sans ascenseur
Découvrez le regard passionné d’un enseignant retraité, photographe et peintre depuis de nombreuses années, qui met son art au service du vivant. Cette exposition se veut un hommage vibrant aux animaux de nos forêts aujourd’hui menacés par nos activités humaines, avec un espoir profond que nos enfants et leur descendance puissent, demain encore, se réjouir de tous les trésors que la terre nous offre. 0 .
43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44 bibliotheque.wangenbourg@orange.fr
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English :
L’événement Exposition de photos Sauvage , de Philippe ZIMMER Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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