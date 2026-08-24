Informations pratiques

Wangenbourg-Engenthal

Exposition de photos Sauvage , de Philippe ZIMMER

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-05 14:00:00

fin : 2026-11-06 17:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Lieu

Bibliothèque René Christophe

43 rue du général de Gaulle 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL

03 88 87 38 44

Dates et horaires

Du 05/10 au 06/11/2026

Mercredi et vendredi de 16h à 19h

Jeudi de 14h à 17h

Tout public – Gratuit Salle à l’étage, sans ascenseur

Découvrez le regard passionné d’un enseignant retraité, photographe et peintre depuis de nombreuses années, qui met son art au service du vivant. Cette exposition se veut un hommage vibrant aux animaux de nos forêts aujourd’hui menacés par nos activités humaines, avec un espoir profond que nos enfants et leur descendance puissent, demain encore, se réjouir de tous les trésors que la terre nous offre. 0 .

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44 bibliotheque.wangenbourg@orange.fr

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English :

L’événement Exposition de photos Sauvage , de Philippe ZIMMER Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble