Exposition de poterie de Pierre-Innocent, Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt, Burcin

Informations pratiques

Exposition de poterie de Pierre-Innocent Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Guimonneau de la Forterie

Eglise de Saint-Jean, Place de l’église

L’église romane de Courcelles-La-Forêt a été bâtie au XIIème siècle avec sa tour carrée. Le tombeau du XVIème siècle attenant est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

A l’occasion des JEP 2026, l’association « Potiers et Patrimoine de Ligron » met en valeur le célèbre potier, Pierre-Innocent Guimonneau de la Forterie né il y a 300 ans, en présentant quelques-unes de ces œuvres.

Bernard Vitour potier connu du monde de la terre vernissée de Ligron, a copié avec beaucoup de talent les œuvres de de ce potier talentueux.

Venez voir ces chefs d’œuvres !

Visites libres et commentées

Dimanche de 10h-18h

Restauration sur place

Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt Place de l’église Burcin 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0611745217 Anniversaire de la naissance de Pierre-Innocent GUIMONNEAU de la Forterie (Né à Courcelles la Forêt en 1726) maître chirurgien et potier à Ligron au XVIIIème siècle. Exposition de poteries originales et de très belles copies réalisées par Bernard VITOUR, potier Sarthois passionné du LIGRON. visite commentée de cet art populaire si prisé par les collectionneurs et visite des lieux de vie de ce célèbre potier atypique ! Parkings

Guimonneau de la Forterie

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