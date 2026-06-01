Exposition de roses, La Halle de Nogent-sur-Seine, Nogent-sur-Seine

Exposition de roses 6 et 7 juin La Halle de Nogent-sur-Seine Aube

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Chaque année, l’Association Horticole, Maraîchère et Florale de Nogent-sur-Seine organise une exposition de roses afin de présenter la grande diversité de variétés cultivées par les Nogentais. Avec la participation des artistes de l’association ‘Nogent Loisirs’.

La Halle de Nogent-sur-Seine Place de la Halle 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.42.00 http://nogentsurseine.fr Ville fluviale aux activités commerciales anciennes, Nogent-sur-Seine concentrait quantité de denrées. Celles-ci étaient au départ stockées dans des bâtiments rue de la Halle. Détruits au XVIII siècle, ils ne furent pas remplacés et le marché dut se tenir rue Saint-Laurent. Après de nombreuses réclamations et péripéties, la halle fut construite en 1851 à proximité de la Seine et inaugurée le 22 juin de la même année. Elle a été restaurée en 1987. Parking gratuit

Chaque année, l’Association Horticole, Maraîchère et Florale de Nogent-sur-Seine organise une exposition de roses afin de présenter la grande diversité de variétés cultivées par les Nogentais. Avec…

© Ville de Nogent-sur-Seine