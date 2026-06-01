Parc Boeswillwald, Parc de l’espace Boeswillwald, Nogent-sur-Seine

Parc Boeswillwald 5 – 7 juin Parc de l’espace Boeswillwald Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Accès libre

Parc de l’espace Boeswillwald rue François Bachimont, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est L’ancienne propriété d’Émile Boeswillwald (1815-1896), collaborateur de Viollet-le-Duc qui succèda à Mérimée comme Inspecteur général des monuments historiques, abrite la bibliothèque municipale et l’école de musique. Très ombragé et traversé par un ruisseau, le parc a conservé son caractère pittoresque ; il offre de belles vues sur le clocher Renaissance de l’église Saint-Laurent.

Accès libre

© Ville Nogent-sur-Seine